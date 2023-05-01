Şirket Dizini
Spire Global
Spire Global Maaşlar

Spire Global şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $94,186 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $166,165 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Spire Global. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Kontrol Mühendisi
$108K
Yazılım Mühendisi
$94.2K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$143K

Teknik Program Müdürü
$166K
Spire Global şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $166,165 tazminatla Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Spire Global şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,494 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar