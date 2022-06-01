Şirket Dizini
SPINS Maaşlar

SPINS şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $54,725 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: SPINS. Son güncellenme: 9/19/2025

$160K

Ürün Müdürü
Median $120K
Veri Analisti
$54.7K
Mali Analист
$84.1K

Yazılım Mühendisi
$91.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$201K
SSS

SPINS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SPINS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $91,800 tutarındadır.

