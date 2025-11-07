Şirket Dizini
SoundCloud
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi
  • Level 2

Yazılım Mühendisi Seviye

Level 2

Seviyeler SoundCloud

  1. Level 1
  2. Level 2
  3. Level 3
Ortalama Yıllık Toplam Ücret
€85,057
Temel Maaş
€74,346
Hisse Senedi ()
€110
Bonus
€54
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
