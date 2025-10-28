Şirket Dizini
SOFTSWISS
SOFTSWISS Yazılım Mühendisi Maaşlar

SOFTSWISS şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına PLN 183K tutarındadır. SOFTSWISS şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yıllık toplam
PLN 183K
Seviye
L3
Temel maaş
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir SOFTSWISS?
SSS

SOFTSWISS şirketindeki in Poland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 283,937 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SOFTSWISS şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 176,976 tutarındadır.

