SOFTSWISS Müşteri Hizmetleri Operasyonları Maaşlar

SOFTSWISS şirketinde ortalama Müşteri Hizmetleri Operasyonları toplam tazminatı year başına PLN 90.4K ile PLN 126K arasında değişmektedir. SOFTSWISS şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

PLN 96.8K - PLN 114K
Poland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
PLN 90.4KPLN 96.8KPLN 114KPLN 126K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir SOFTSWISS?

SSS

SOFTSWISS şirketindeki Müşteri Hizmetleri Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 125,879 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SOFTSWISS şirketinde Müşteri Hizmetleri Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 90,374 tutarındadır.

