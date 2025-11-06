SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Wroclaw Metropolitan Area konumunda

SoftServe şirketinde in Wroclaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına PLN 253K ile L4 için year başına PLN 286K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Wroclaw Metropolitan Area medyanı PLN 254K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 ( Giriş Seviyesi ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN 253K PLN 253K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 286K PLN 286K PLN 0 PLN 0 Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

+ PLN 217K + PLN 332K + PLN 74.7K + PLN 131K + PLN 82.1K Don't get lowballed

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( PLN ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim Maaş bulunamadı Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Hakediş programı nedir SoftServe ?

