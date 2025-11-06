SoftServe şirketinde in Wroclaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına PLN 253K ile L4 için year başına PLN 286K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Wroclaw Metropolitan Area medyanı PLN 254K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
