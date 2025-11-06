Şirket Dizini
SoftServe
  Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Warsaw Metropolitan Area konumunda

SoftServe şirketinde in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına PLN 140K ile L4 için year başına PLN 272K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Warsaw Metropolitan Area medyanı PLN 265K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir SoftServe?

SSS

SoftServe şirketindeki in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 340,787 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftServe şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Warsaw Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 264,772 tutarındadır.

