SoftServe şirketinde in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına PLN 140K ile L4 için year başına PLN 272K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Warsaw Metropolitan Area medyanı PLN 265K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
