SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Ukraine konumunda

SoftServe şirketinde in Ukraine Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına UAH 419K ile L5 için year başına UAH 2.74M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ukraine medyanı UAH 2.13M tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir SoftServe?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

SSS

SoftServe şirketindeki in Ukraine Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam UAH 3,506,580 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftServe şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Ukraine için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat UAH 2,128,995 tutarındadır.

