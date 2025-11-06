SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Ukraine konumunda

SoftServe şirketinde in Ukraine Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına UAH 419K ile L5 için year başına UAH 2.74M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ukraine medyanı UAH 2.13M tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 ( Giriş Seviyesi ) UAH 419K UAH 419K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 835K + UAH 1.46M + UAH 918K Don't get lowballed

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( UAH ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

Hakediş programı nedir SoftServe ?

