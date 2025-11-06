SoftServe şirketinde in Mexico Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına MX$710K ile L3 için year başına MX$891K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Mexico medyanı MX$657K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder