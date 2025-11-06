Şirket Dizini
SoftServe
SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Mexico konumunda

SoftServe şirketinde in Mexico Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına MX$710K ile L3 için year başına MX$891K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Mexico medyanı MX$657K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir SoftServe?

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

SSS

SoftServe şirketindeki in Mexico Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MXMX$26,187,808 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftServe şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Mexico için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MXMX$18,847,734 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar