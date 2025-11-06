SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Lviv Metropolitan Area konumunda

SoftServe şirketinde in Lviv Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına UAH 551K ile L4 için year başına UAH 2.14M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Lviv Metropolitan Area medyanı UAH 2M tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 ( Giriş Seviyesi ) UAH 551K UAH 551K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.19M UAH 1.18M UAH 584.4 UAH 0 L3 UAH 2.54M UAH 2.54M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.14M UAH 2.14M UAH 0 UAH 7K Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 835K + UAH 1.46M + UAH 918K Don't get lowballed

En Son Maaş Başvuruları

​ Tablo Filtresi Abone Ol Ekle Maaş Ekle Ücret Paketi Ekle

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( UAH ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim Maaş bulunamadı Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

İK / İşe Alım? Etkileşimli teklif oluşturun

Katkıda Bulun

Hakediş programı nedir SoftServe ?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere . Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi → E-posta Adresinizi Girin E-posta Adresinizi Girin Abone Ol Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar Yeni Unvan Gönder