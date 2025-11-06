SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Krakow Metropolitan Area konumunda

SoftServe şirketinde in Krakow Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına PLN 191K ile L4 için year başına PLN 309K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Krakow Metropolitan Area medyanı PLN 246K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 ( Giriş Seviyesi ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN 191K PLN 191K PLN 0 PLN 0 L3 PLN 239K PLN 239K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 309K PLN 309K PLN 0 PLN 0 Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

+ PLN 217K + PLN 332K + PLN 74.7K + PLN 131K + PLN 82.1K

En Son Maaş Başvuruları

Şirket Konum | Tarih Seviye Adı Etiket Deneyim Yılı Toplam / Şirkette Toplam Ücret ( PLN ) Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim

Hakediş programı nedir SoftServe ?

