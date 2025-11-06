SoftServe şirketinde in Krakow Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına PLN 191K ile L4 için year başına PLN 309K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Krakow Metropolitan Area medyanı PLN 246K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder