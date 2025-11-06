Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Guadalajara Metropolitan Area konumunda

SoftServe şirketinde in Guadalajara Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına MX$710K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Guadalajara Metropolitan Area medyanı MX$764K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir SoftServe?

SSS

SoftServe şirketindeki in Guadalajara Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MXMX$25,610,376 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftServe şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Guadalajara Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MXMX$14,622,217 tutarındadır.

