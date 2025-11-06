SoftServe şirketinde in Colombia Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına COP 167.9M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Colombia medyanı COP 201.06M tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
