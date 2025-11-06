Şirket Dizini
SoftServe
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Colombia konumunda

SoftServe şirketinde in Colombia Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına COP 167.9M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Colombia medyanı COP 201.06M tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir SoftServe?

SSS

SoftServe şirketindeki in Colombia Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam COP 221,568,858 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftServe şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Colombia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat COP 201,063,823 tutarındadır.

