SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Bulgaria konumunda

SoftServe şirketinde in Bulgaria Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına BGN 59.2K ile L3 için year başına BGN 61.7K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Bulgaria medyanı BGN 57.7K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
(Giriş Seviyesi)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir SoftServe?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

SSS

SoftServe şirketindeki in Bulgaria Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam BGN 128,877 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftServe şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Bulgaria için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat BGN 61,632 tutarındadır.

