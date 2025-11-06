SoftServe Yazılım Mühendisi Maaşlar Bulgaria konumunda

SoftServe şirketinde in Bulgaria Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına BGN 59.2K ile L3 için year başına BGN 61.7K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Bulgaria medyanı BGN 57.7K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 ( Giriş Seviyesi ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.2K BGN 56.2K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.7K BGN 61.7K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

