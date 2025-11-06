SoftServe şirketinde in Bulgaria Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına BGN 59.2K ile L3 için year başına BGN 61.7K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Bulgaria medyanı BGN 57.7K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
