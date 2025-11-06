Şirket Dizini
SoftServe İş Analisti Maaşlar Poland konumunda

SoftServe şirketinde in Poland İş Analisti tazminatı L4 için year başına PLN 208K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 211K tutarındadır. SoftServe şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
SoftServe şirketindeki in Poland İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 291,583 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftServe şirketinde İş Analisti rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 206,117 tutarındadır.

