Softeq
Softeq İş Analisti Maaşlar

Softeq şirketinde in Poland İş Analisti tazminat paketi medyanı year başına PLN 221K tutarındadır. Softeq şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Yıllık toplam
PLN 221K
Seviye
Senior
Temel maaş
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
SSS

Softeq şirketindeki in Poland İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 306,675 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Softeq şirketinde İş Analisti rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 221,160 tutarındadır.

