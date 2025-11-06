Şirket Dizini
SoftBank
SoftBank Yazılım Mühendisi Maaşlar Japan konumunda

SoftBank şirketinde in Japan Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ¥5.88M tutarındadır. SoftBank şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Yıllık toplam
¥5.88M
Seviye
L3
Temel maaş
¥3.34M
Stock (/yr)
¥0
Prim
¥2.53M
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir SoftBank?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

SoftBank şirketindeki in Japan Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ¥14,526,692 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SoftBank şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Japan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ¥3,563,208 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar