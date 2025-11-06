Şirket Dizini
Socure
Socure Veri Bilimci Maaşlar New York City Area konumunda

Socure şirketinde in New York City Area Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına $210K tutarındadır. Socure şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Yıllık toplam
$210K
Seviye
Lead Data Scientist
Temel maaş
$210K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Socure şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Socure şirketindeki in New York City Area Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $218,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Socure şirketinde Veri Bilimci rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar