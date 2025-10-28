Şirket Dizini
Societe Generale
Societe Generale şirketinde in India Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı L3 için year başına ₹6.62M ile L6 için year başına ₹6.93M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹5M tutarındadır. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Societe Generale?

SSS

Societe Generale şirketindeki in India Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹14,008,999 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Societe Generale şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,369,062 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar