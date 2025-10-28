Societe Generale şirketinde in India Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı L3 için year başına ₹6.62M ile L6 için year başına ₹6.93M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹5M tutarındadır. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
