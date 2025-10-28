Societe Generale şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına ₹1.69M ile L7 için year başına ₹2.69M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.96M tutarındadır. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
