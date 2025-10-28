Şirket Dizini
Societe Generale
Societe Generale Siber Güvenlik Analisti Maaşlar

Societe Generale şirketinde ortalama Siber Güvenlik Analisti toplam tazminatı year başına €54.7K ile €77.8K arasında değişmektedir. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€62K - €70.5K
France
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€54.7K€62K€70.5K€77.8K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Societe Generale?

SSS

Societe Generale şirketindeki Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €77,802 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Societe Generale şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €54,725 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar