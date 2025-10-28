Societe Generale şirketinde in India Ürün Müdürü tazminatı L4 için year başına ₹4.93M ile L5 için year başına ₹4.6M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹4.5M tutarındadır. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
