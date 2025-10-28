Şirket Dizini
Societe Generale
Societe Generale Yönetim Danışmanı Maaşlar

Societe Generale şirketinde in India ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına ₹4.14M ile ₹5.65M arasında değişmektedir. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹4.43M - ₹5.36M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹4.14M₹4.43M₹5.36M₹5.65M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Societe Generale?

SSS

Societe Generale şirketindeki in India Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,649,510 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Societe Generale şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,139,727 tutarındadır.

