Societe Generale
Societe Generale Hukuk Maaşlar

Societe Generale şirketinde in United States ortalama Hukuk toplam tazminatı year başına $154K ile $224K arasında değişmektedir. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$177K - $201K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$154K$177K$201K$224K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Societe Generale?

Societe Generale şirketindeki in United States Hukuk pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $224,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Societe Generale şirketinde Hukuk rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $153,900 tutarındadır.

