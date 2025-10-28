Societe Generale Veri Bilimci Maaşlar

Societe Generale şirketinde in France Veri Bilimci tazminatı L1 için year başına €41.3K ile L3 için year başına €31.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in France medyanı €44.5K tutarındadır. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 €41.3K €38.5K €0 €2.8K L2 € -- € -- € -- € -- L3 €31.1K €29.4K €0 €1.7K L4 € -- € -- € -- € -- Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hakediş programı nedir Societe Generale ?

