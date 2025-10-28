Şirket Dizini
Societe Generale
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Societe Generale Muhasebeci Maaşlar

Societe Generale şirketinde in France ortalama Muhasebeci toplam tazminatı year başına €47.3K ile €64.5K arasında değişmektedir. Societe Generale şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€50.6K - €61.2K
France
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€47.3K€50.6K€61.2K€64.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Societe Generale?

SSS

Societe Generale şirketindeki in France Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €64,499 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Societe Generale şirketinde Muhasebeci rolü in France için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €47,262 tutarındadır.

