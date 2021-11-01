Şirket Dizini
Societe Generale
Societe Generale Maaşlar

Societe Generale'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $19,391'den üst uçta Finansal Analist için $250,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Societe Generale. Son güncelleme: 8/25/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $27.1K
Ürün Yöneticisi
L4 $56.8K
L5 $53K

İş Analisti
Median $20.7K
Ürün Tasarımcısı
Median $56.6K

UX Tasarımcısı

Finansal Analist
Median $250K
Proje Yöneticisi
Median $82.4K
Veri Analisti
$65.6K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$149K
Yatırım Bankacısı
$28.1K
Hukuk
$189K
Yönetim Danışmanı
$56.4K
Program Yöneticisi
$69.5K
Siber Güvenlik Analisti
$58.8K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$197K
Çözüm Mimarı
$121K
Teknik Program Yöneticisi
$69.3K
Teknik Yazar
$40.3K
SSS

Societe Generale'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $250,000 ücretle Finansal Analist'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Societe Generale'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $56,388'dır.

