Snowflake
Snowflake Maaşlar

Snowflake şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $37,476 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $979,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Snowflake. Son güncellenme: 11/17/2025

Yazılım Mühendisi
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Satış
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Satış Geliştirme Temsilcisi

Hesap Yöneticisi

Çözüm Mimarı
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Veri Mimarı

Bulut Güvenliği Mimarı

Ürün Müdürü
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
M3 $616K
M4 $769K
Satış Mühendisi
IC3 $303K
IC4 $297K
Teknik Program Müdürü
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Veri Bilimci
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Ürün Tasarımcısı
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX Tasarımcısı

Finansal Analist
Median $118K
İnsan Kaynakları
Median $185K
İşe Alım Uzmanı
Median $170K

Aday Arama Uzmanı

Muhasebeci
Median $226K

Teknik Muhasebeci

İş Analisti
Median $155K
Bilgi Teknolojisti (BT)
Median $256K
Hukuk
Median $210K
Proje Müdürü
Median $300K
Siber Güvenlik Analisti
Median $105K
Program Müdürü
Median $240K
İş Operasyonları
$370K
İş Operasyonları Müdürü
$784K
İş Geliştirme
$289K
Müşteri Hizmetleri
$37.5K
Veri Analisti
$210K
Veri Bilimi Müdürü
$979K
Grafik Tasarımcı
$623K
Pazarlama
$174K
Pazarlama Operasyonları
$121K
İnsan Operasyonları
$194K
Gelir Operasyonları
$480K
Teknik Hesap Müdürü
$134K
Teknik Yazar
$303K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Snowflake şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Snowflake şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

SSS

Snowflake şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $979,200 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Snowflake şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $290,692 tutarındadır.

