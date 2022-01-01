Snowflake Maaşlar

Snowflake şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $37,476 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $979,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Snowflake . Son güncellenme: 11/17/2025