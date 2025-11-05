Snap Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Snap şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına £96.5K ile L5 için year başına £261K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £188K tutarındadır. Snap şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 100 % YIL 1 Hisse Türü RSU Snap şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 100 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 8.33 % aylık ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % YIL 1 33.3 % YIL 2 33.3 % YIL 3 Hisse Türü RSU Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 33.3 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 2.77 % aylık )

33.3 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.77 % aylık )

33.3 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.77 % aylık ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Snap şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % YIL 1 33 % YIL 2 13 % YIL 3 Hisse Türü RSU Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 54 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 4.50 % aylık )

33 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.75 % aylık )

13 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 1.08 % aylık ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Hakediş programı nedir Snap ?

