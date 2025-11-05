Şirket Dizini
Snap
Snap Satış Maaşlar Greater London Area konumunda

Snap şirketinde in Greater London Area Satış tazminat paketi medyanı year başına £110K tutarındadır. Snap şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£76.6K
Seviye
L4
Temel maaş
£67.2K
Stock (/yr)
£9.4K
Prim
£0
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (8.33% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.77% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

YIL 1

33%

YIL 2

13%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 54% hak ediş süresi 1st-YIL (4.50% aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.75% aylık)

  • 13% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Dahil Edilen Unvanlar

Hesap Yöneticisi

Hesap Müdürü

SSS

Snap şirketindeki in Greater London Area Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £201,890 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Snap şirketinde Satış rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £76,617 tutarındadır.

