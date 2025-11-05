Snap şirketinde in Greater London Area Satış tazminat paketi medyanı year başına £110K tutarındadır. Snap şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
100%
YIL 1
Snap şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
100% hak ediş süresi 1st-YIL (8.33% aylık)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.3%
YIL 3
Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (2.77% aylık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.77% aylık)
33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.77% aylık)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Snap şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
YIL 1
33%
YIL 2
13%
YIL 3
Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
54% hak ediş süresi 1st-YIL (4.50% aylık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.75% aylık)
13% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.08% aylık)
Monthly vesting, no 1 year cliff
