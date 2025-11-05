Şirket Dizini
Snap Program Müdürü Maaşlar Greater Los Angeles Area konumunda

Snap şirketinde in Greater Los Angeles Area Program Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $242K tutarındadır. Snap şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Snap
Program Manager
Los Angeles, CA
Yıllık toplam
$242K
Seviye
L4
Temel maaş
$172K
Stock (/yr)
$70K
Prim
$0
Şirketteki yılı
6 Yıl
Deneyim yılı
8 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (8.33% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.77% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

YIL 1

33%

YIL 2

13%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 54% hak ediş süresi 1st-YIL (4.50% aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.75% aylık)

  • 13% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff



SSS

Snap şirketindeki in Greater Los Angeles Area Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $279,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Snap şirketinde Program Müdürü rolü in Greater Los Angeles Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $242,000 tutarındadır.

