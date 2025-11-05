Şirket Dizini
Snap
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Analisti

  • Tüm Veri Analisti Maaşları

  • Greater Los Angeles Area

Snap Veri Analisti Maaşlar Greater Los Angeles Area konumunda

Snap şirketinde in Greater Los Angeles Area ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına $130K ile $190K arasında değişmektedir. Snap şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$150K - $171K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$130K$150K$171K$190K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Veri Analisti maaş bilgisis için Snap kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

100%

YIL 1

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 1 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 100% hak ediş süresi 1st-YIL (8.33% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.3%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.77% aylık)

  • 33.3% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.77% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

YIL 1

33%

YIL 2

13%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Snap şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 54% hak ediş süresi 1st-YIL (4.50% aylık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.75% aylık)

  • 13% hak ediş süresi 3rd-YIL (1.08% aylık)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Analisti tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Snap şirketindeki in Greater Los Angeles Area Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $189,980 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Snap şirketinde Veri Analisti rolü in Greater Los Angeles Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,410 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Snap için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar