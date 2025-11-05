SmartThings şirketinde in Minneapolis-St. Paul Area Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına $109K ile Staff Software Engineer için year başına $192K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Minneapolis-St. Paul Area medyanı $151K tutarındadır. SmartThings şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
