Smartsheet Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar Greater Seattle Area konumunda

Smartsheet şirketinde in Greater Seattle Area Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $365K tutarındadır. Smartsheet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
Yıllık toplam
$365K
Seviye
L6
Temel maaş
$210K
Stock (/yr)
$120K
Prim
$35K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
21 Yıl
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Smartsheet şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Smartsheet şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)

  • 34% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.50% üç aylık)



SSS

Smartsheet şirketindeki in Greater Seattle Area Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $468,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Smartsheet şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Greater Seattle Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $350,000 tutarındadır.

