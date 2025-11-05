Smartsheet şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminatı SE I için year başına £63K ile SE II için year başına £77.4K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £63.8K tutarındadır. Smartsheet şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
SE I
£63K
£49.1K
£9.7K
£4.2K
SE II
£77.4K
£56.4K
£18.4K
£2.6K
Senior SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior SE II
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Smartsheet şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
33%
YIL 1
33%
YIL 2
34%
YIL 3
Smartsheet şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (8.25% üç aylık)
34% hak ediş süresi 3rd-YIL (8.50% üç aylık)
