SmartRecruiters
SmartRecruiters Maaşlar

SmartRecruiters'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $42,339'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $118,854'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. SmartRecruiters. Son güncelleme: 8/18/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $42.3K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
Median $119K
Veri Bilimcisi
$64.8K

Ürün Tasarımcısı
$53K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$103K
Ürün Yöneticisi
$94.9K
SSS

SmartRecruiters'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $118,854 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
SmartRecruiters'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $79,860'dır.

