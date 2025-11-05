Şirket Dizini
Smarsh
Smarsh Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Smarsh şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹2.58M tutarındadır. Smarsh şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
Yıllık toplam
₹2.58M
Seviye
L3
Temel maaş
₹2.48M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹103K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Smarsh?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Smarsh şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,975,866 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Smarsh şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,477,585 tutarındadır.

