Şirket Dizini
Slalom Build
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

  • Greater Toronto Area

Slalom Build Çözüm Mimarı Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Slalom Build şirketinde in Greater Toronto Area Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına CA$143K tutarındadır. Slalom Build şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Yıllık toplam
CA$143K
Seviye
L5
Temel maaş
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Prim
CA$2K
Şirketteki yılı
7 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Slalom Build?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Çözüm Mimarı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Slalom Build şirketindeki in Greater Toronto Area Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$176,921 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Slalom Build şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$166,381 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Slalom Build için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar