Slalom Build Çözüm Mimarı Maaşlar Greater Chicago Area konumunda

Slalom Build şirketinde in Greater Chicago Area Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına $147K tutarındadır. Slalom Build şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Yıllık toplam
$147K
Seviye
L4
Temel maaş
$134K
Stock (/yr)
$0
Prim
$13K
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
SSS

Slalom Build şirketindeki in Greater Chicago Area Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $189,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Slalom Build şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Greater Chicago Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $160,000 tutarındadır.

