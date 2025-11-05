Şirket Dizini
Slalom Build
Slalom Build Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Slalom Build şirketinde in Greater Toronto Area Yazılım Mühendisi tazminatı Engineer için year başına CA$98.9K ile Senior Engineer için year başına CA$129K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$108K tutarındadır. Slalom Build şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Engineer
(Giriş Seviyesi)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Kariyer seviyeleri nelerdir Slalom Build?

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

SSS

Slalom Build şirketindeki in Greater Toronto Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$128,634 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Slalom Build şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$104,146 tutarındadır.

