Slalom Build şirketinde in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi tazminatı Engineer için year başına $97.4K ile Senior Architect için year başına $189K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Chicago Area medyanı $140K tutarındadır. Slalom Build şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
