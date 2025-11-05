Şirket Dizini
Slalom Build Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Chicago Area konumunda

Slalom Build şirketinde in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi tazminatı Engineer için year başına $97.4K ile Senior Architect için year başına $189K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Chicago Area medyanı $140K tutarındadır. Slalom Build şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Engineer
(Giriş Seviyesi)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Kariyer seviyeleri nelerdir Slalom Build?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

SSS

Slalom Build şirketindeki in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $188,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Slalom Build şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Chicago Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $129,000 tutarındadır.

