Slalom Build şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı Engineer için year başına CA$101K ile Architect için year başına CA$139K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$109K tutarındadır. Slalom Build şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
