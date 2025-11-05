Şirket Dizini
Slalom Build
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Canada

Slalom Build Yazılım Mühendisi Maaşlar Canada konumunda

Slalom Build şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı Engineer için year başına CA$101K ile Architect için year başına CA$139K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$109K tutarındadır. Slalom Build şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Engineer
(Giriş Seviyesi)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Slalom Build?

SSS

Slalom Build şirketindeki in Canada Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$138,592 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Slalom Build şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$111,388 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar