Şirket Dizini
Skai
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Skai Yazılım Mühendisi Maaşlar

Skai şirketinde in Israel Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₪334K tutarındadır. Skai şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yıllık toplam
₪334K
Seviye
L3
Temel maaş
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Prim
₪0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Skai?
Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.8K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.7K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Skai şirketindeki in Israel Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₪509,197 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Skai şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Israel için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₪380,236 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Skai için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Square
  • Snap
  • Apple
  • Flipkart
  • Spotify
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar