SIX Yazılım Mühendisi Maaşlar

SIX şirketinde in Switzerland Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CHF 117K tutarındadır. SIX şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Yıllık toplam
CHF 117K
Seviye
Software Engineer
Temel maaş
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Prim
CHF 4.5K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

SIX şirketindeki in Switzerland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 146,006 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SIX şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 118,656 tutarındadır.

