SIX şirketinde in Switzerland Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına CHF 116K tutarındadır. SIX şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Yıllık toplam
CHF 116K
Seviye
5
Temel maaş
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Prim
CHF 8.9K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir SIX?
En Son Maaş Başvuruları
Maaş bulunamadı
SIX şirketindeki in Switzerland Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CHF 124,699 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
SIX şirketinde Ürün Müdürü rolü in Switzerland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CHF 119,935 tutarındadır.

