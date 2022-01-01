Şirket Dizini
Sinch
Sinch Maaşlar

Sinch'nin maaş aralığı, alt uçta Proje Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $6,466'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $138,375'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Sinch. Son güncelleme: 8/25/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $138K
Ürün Tasarımcısı
Median $52.4K

UX Tasarımcısı

Müşteri Hizmetleri
$8.3K

Veri Bilimcisi
$114K
Ürün Yöneticisi
$59.2K
Proje Yöneticisi
$6.5K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$83.6K
Çözüm Mimarı
$97.5K
Teknik Program Yöneticisi
$55.8K
Teknik Yazar
$113K
SSS

Sinch에서 보고된 최고 급여 직무는 Yazılım Mühendisi이며, 연간 총 보상은 $138,375입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Sinch에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $71,396입니다.

