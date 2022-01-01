Şirket Dizini
Similarweb
Similarweb Maaşlar

Similarweb şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $65,553 toplam tazminattan üst seviyede Yönetim Danışmanı için $204,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Similarweb. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $111K

Veri Mühendisi

Veri Bilimci
Median $112K
Ürün Müdürü
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Veri Analisti
Median $65.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $133K
İş Analisti
$76.1K
Grafik Tasarımcı
$96K
Yönetim Danışmanı
$204K
Pazarlama
$77K
Ürün Tasarımcısı
$201K
Satış
$96.1K
SSS

Similarweb şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $204,000 tazminatla Yönetim Danışmanı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Similarweb şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,412 tutarındadır.

