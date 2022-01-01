Şirket Dizini
Silicon Labs
Silicon Labs Maaşlar

Silicon Labs'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $50,868'den üst uçta Teknik Program Yöneticisi için $301,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Silicon Labs. Son güncelleme: 8/25/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $135K
Donanım Mühendisi
Median $150K

ASIC Mühendisi

İş Geliştirme
$194K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$94.5K
Ürün Tasarımcısı
$89.7K
Ürün Yöneticisi
$146K
Proje Yöneticisi
$221K
Satış
$102K
Siber Güvenlik Analisti
$165K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$50.9K
Teknik Program Yöneticisi
$302K
Hak Kazanma Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Tipi
RSU

Silicon Labs'de, RSUs 3 yıllık bir hak kazanma takvimine tabidir:

  • 33% hak kazanır 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak kazanır 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak kazanır 3rd-YIL (33.00% yıllık)

SSS

