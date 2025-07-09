Şirket Dizini
Signode
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Signode Maaşlar

Signode'nin maaş aralığı, alt uçta Siber Güvenlik Analisti için yıllık toplam ücrette $14,262'den üst uçta Çözüm Mimarı için $119,207'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Signode. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Muhasebeci
$56.8K
Siber Güvenlik Analisti
$14.3K
Çözüm Mimarı
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Signode is Çözüm Mimarı at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $119,207. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Signode is $56,769.

Öne Çıkan İşler

    Signode için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Dropbox
  • DoorDash
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar