Sigma Software Maaşlar

Sigma Software'nin maaş aralığı, alt uçta İşe Alım Uzmanı için yıllık toplam ücrette $8,358'den üst uçta İnşaat Mühendisi için $89,550'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Sigma Software. Son güncelleme: 8/22/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $79.9K

Backend Yazılım Mühendisi

İnşaat Mühendisi
$89.6K
Ürün Yöneticisi
$72.4K

İşe Alım Uzmanı
$8.4K
Çözüm Mimarı
$62.4K
SSS

Sigma Software'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $89,550 ücretle İnşaat Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Sigma Software'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $72,360'dır.

